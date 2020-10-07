مصدر لـ(واخ) : انفجار في الرمادي

2020/10/07 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع ، اليوم الاربعاء ، عن انفجار مسيطر عليه في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار ، مبينا ان الانفجار مسيطر عليه لمخلفات الاسلحة “.

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