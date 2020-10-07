الأسدي تعليقا على احداث كربلاء: الضرورة التاريخية تستلزم مواجهةِ التيار التخريبي

2020/10/07 | 13:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الاسدي

المعلومة/بغداد..حذر رئيس كتلة السند النيابية أحمد الاسدي، الأربعاء، من التطوراتِ العُنفية والتحركات المُرِيبة التي حدثت في كربلاءِ المُقدسة، مشيرا إلى أن الضرورة التاريخية تستلزم الوقوف في مواجهةِ هذا التيار التخريبي المَارق.وقال الأسدي في بيان مقتضب تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “نُحذر من التطوراتِ العُنفية والتحركات المُرِيبة التي حدثت في كربلاءِ المُقدسة ونعدّها رسالةً لنا جميعاً أن الدين والمُقدسات والأمة والدولة في خطرٍ داهم”.وأضاف أن “الضرورة التاريخية تستلزم الوقوف في مواجهةِ هذا التيار التخريبي المَارق”.



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