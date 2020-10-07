شهران على تفجير مرفأ بيروت من يحاسب من؟ - عديد نصار

2020/10/07 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عديد_نصار بعد مرور شهيرن على الإنفجار الكارثي غير المسبوق الذي حدث في مرفأ بيروت والذي خلف دمارا شاملا في المرفأ ودمارا متفاوتا في مباني وشوارع ما يزيد عن ثلث العاصمة اللبنانية، وبينما ودع اللبنانيون ضحية جديدة من ضحايا الانفجار، ها هو رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يرفض التوقيع على مرسوم الحكومة تنحية ثلاثة من المدراء العامين ووضعهم بتصرف رئيس الحكومة بينهم بدري ضاهر مدير عام الجمارك.وكان عون قد رف ......





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