خطاب الاستلاب: بين الحرب بالوكالة والهيمنة بالوكالة - حاتم الجوهرى

2020/10/07 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى "الهيمنة بالوكالة" هو مفهوم جديد أطرحه في سياق الظرفية التاريخية الحالية لمشروع فرض صفقة القرن والخضوع للرواية الصهيونية الصراع العربي الصهيوني، وهو مفهوم أضعه قياسا على مفوم آخر ظهر في القرن الماضي وهو مفهوم "الحرب بالوكالة"..دعونا أولا نقول إن الحرب بالوكالة هو مصطلح عُرفَ في الحقل السياسي، عندما ينشب نزاع بين جانبين، يكون كلاهما أو أحدهما لا يعبر عن قراره الذاتي فقط، بقدر ما هو مدعوم ومدفوع ......





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