أسعار المنازل في بريطانيا زادت بأسرع وتيرة سنوية منذ 2016

2020/10/07 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأظهرت بيانات من شركة هاليفاكس للرهن العقاري الأربعاء أن أسعار المنازل البريطانية زادت في الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو حزيران 2016 في أحدث مؤشر على ارتفاع سوق الإسكان بعد رفع إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة كورونا.

وارتفعت أسعار المساكن 7.3 بالمئة مقارنة بسبتمبر أيلول من العام الماضي، لتسجل تسارعا من معدل نمو سنوي بلغ 5.2 بالمئة في أغسطس آب.

وقالت راسل جالي العضو المنتدب في هاليفاكس "السياق مهم عند المقارنة السنوية، لكن سبتمبر أيلول 2019 شهد ضبابية سياسية أثرت على السوق".

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.6 بالمئة بين أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

كما تشير مؤشرات أخرى في سوق الإسكان إلى زيادة النشاط في الشهور القليلة الماضية بفعل إطلاق الطلب المكوبت بعد رفع إجراءات العزل العام وبفعل خفض ضريبة مبيعات العقارات.

لكن المحللين ما زالوا يشكون في أن ارتفاع الأسعار سيستمر.

وقال جالي "لا نزال نعتقد أنه من المتوقع حدوث ضغوط تراجع واضحة على أسعار المنازل في وقت ما خلال الشهور المقبلة نظرا لأن الحقائق المرتبطة بركود اقتصادي باتت ملموسة على نحو أقوى".

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