في 15 أكتوبر..البرلمان اللبناني يبدأ مشاورات اختيار رئيس الحكومة

2020/10/07 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الرئيس اللبناني ميشال عون 15 أكتوبر موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، بعد فشل محاولة أولى الشهر الماضي لتشكيل حكومة "مستقلين" يطالب بها الشارع والأسرة الدولية.

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