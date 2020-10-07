انجاز المرحلة الأولى من مشروع قاعة البولينغ في بغداد

2020/10/07 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يتواصل العمل في مشروع قاعة البولينغ بالمدينة الشبابية من قبل الشركة الألمانية المنفذة لصالح وزارة الشباب والرياضة بوتيرة متصاعدة حيث وصل الى مراحل متقدمة من خلال انجاز المراحل الأولية للمشروع والشروع بالمرحلة الثانية من التحضيرات التي تتضمن اعمال مدنية وكهروميكانيكية في المشروع.

وقال المهندس في المشروع اياد عبد السلام في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “نسبة الانجاز في المشروع وصلت إلى 65% ومستمرين بالأعمال الكهروميكانيكية مع تجهيز بوردات السيطرة الكهربائية لتوصيل خط الكهرباء للموقع مع الانتهاء من التأسيسات الصحية ومنظومة التبريد فضلا عن انجاز اعمال اللبخ والتغليف بالمرمر وتجهيز الأبواب الخاصة بالبناية مع الاستمرار بالأعمال المدنية من صبغ وتغليف الجدران”.

وتابع عبد السلام ان “العمل في المشروع يسير حسب جدول الأعمال المتفق عليه من اجل انجاز المشروع خلال المدة المقبلة ويعد مشروع قاعة البولنغ حال إنجازها من المشاريع التي ستقدم خدمة للاتحاد العراقي للبولينغ ولشريحة واسعة من الشباب هواة هذه اللعبة”.



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