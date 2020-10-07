سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشرات التداول الأسبوعية

2020/10/07 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية مؤشرات التداول الأسبوعية “.

وقال السوق في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الاول من شهر تشرين الاول 2020 أربع جلسات تداول ابتداءا من يوم الاحد المصادف 04/10/2020 الى يوم الاربعاء المصادف 07/10/2020، تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

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بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار سهم.2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار دينار.3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (479.63) بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (481.18) محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.32%) عن اغلاقه في اول الجلسة.4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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