منح جائزة نوبل للكيمياء لعلماء قاموا بدراسة تطوير طرق تحرير الجينات

2020/10/07 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، بالمناصفة بين العالمة الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وذلك بعد قيامهما بدراسة تطوير طرق تحرير الجينات.

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