استطلاع للرأي.. بايدن يتقدم بفارق كبير على ترمب

2020/10/07 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت شبكة "سي ان ان" الاميركية، الاربعاء، ان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتقدم بـ 16 نقطة مئوية شعبية على منافسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب نتائج استطلاع أجري بناء على طلب من شبكة "سي إن إن" ونشرت نتائجه، اليوم (7 تشرين الاول 2020)، فإن "57% من المشاركين سيصوتون لصالح بايدن، إذا أجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن، فيما سيصوت 41% من العينة التي شملها الاستطلاع لصالح الرئيس الحالي ترمب".

وقد سجل هذا الاستطلاع، فارق 16 نقطة مئوية لصالح المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، في حين أن حوالي 2% من المشاركين قالوا إنهم لن يساندوا الاثنين.

وكان استطلاع سابق أجري في منتصف شهر اب، اظهر حينها تقدم بايدن على منافسه ترامب بفارق 8 نقاط مئوية.

وتشير معظم الاستطلاعات المشابهة إلى تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة.

كما تدل تقديرات مختلفة على أن بايدن يتقدم على ترامب بفارق يتراوح بين 2 إلى 16 نقطة مئوية.

وشمل استطلاع الرأي الأخير 1205 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة، وجرى في الفترة ما بين 1-4 تشرين الاول الجاري، وتحدد درجة الخطأ فيه بـ 3.6 نقطة مئوية.

ا.ح

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