الدهلكي: حكومة الكاظمي تتعامل بازدواجية مع ملف النازحين

2020/10/07 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب رعد الدهلكي

المعلومة/بغداد..استغرب رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، الأربعاء، صمت الحكومة ومؤسساتها عن حادثة وفاة طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها بعد ان لدغتها افعى والتي كانت تعيش في مخيم الوند بمحافظة ديالى منذ خمسة سنوات، مبينا ان الحكومة عموما وبكل مؤسساتها تتعامل بازدواجية مع ملف.وقال الدهلكي في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الطفلة رويدة التي توفت وهي في سن الورود ولم يحالفها الحظ كملايين الاطفال بدول العالم في النوم على سرير دافئ او سقف يحميها من حرارة الصيف وبرد الشتاء، فإنها تمثل وصمة عار على جميع الحكومات السابقة والحالية والتي لم تعالج هذا الملف الانساني واكتفت بالشعارات والوعود الرنانة والرضوخ لضغوط غربان الطائفية وحقدهم التأريخي”.واضاف الدهلكي، ان “اهالي هذه الطفلة وغيرهم الكثير ينتظرون من الحكومة ان يتحرك ضميرها ولو قليلا وان تعمل بكل قوة للدفاع عنهم ضد ميليشيات الطائفية الذين عاهدوا الدواعش بمنع عودة النازحين الذين هربوا من قبضتهم والعمل بعزيمة كبيرة على اعادتهم الى منازلهم رغم انف المعارضين وبنفس حزمها في ملف الدفاع عن البعثات الدبلوماسية، لان هؤلاء عراقيين وكل دول العالم تنظر الى طريقة تعامل الحكومة مع ابناء شعبها”.ولفت الى ان “الحكومة هي المسؤولة والمعنية عن سلامة العراقيين وتوفير العيش الكريم لهم ومن لاخير له مع اهل بيته فلا خير له مع الاخرين”.



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