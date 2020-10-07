2020/10/07 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي النصر الله / ..اعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن تعزيز صفوف فريق النادي الذي يستعد للدخول في منافسات الدوري التأهيلي بتعاقدات الجديدة ، منوهة الى ضم مجموعة من الوجوه الشابة والمميزة والتي من المؤمل ان يكون لها مستقبلا واعدا .وقال نائب رئيس الهيئة عبد الامير هويدي في تصريح لـــــ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميد الكربلائي يواصل تعزيز صفوفه عن طريق تعاقدات جديدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميد الكربلائي يواصل تعزيز صفوفه عن طريق تعاقدات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).