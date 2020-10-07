كردستان: 886 إصابة بكورونا و29 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/10/07 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (7 تشرين الأول 2020)، تسجيل ارتفاع جديد بعدد وفيات وإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي، وتلقته (بغداد اليوم)، إن "الإقليم سجل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإصابة 886 شخصاً بالوباء".

وأضافت، أن "حالات الشفاء في الإقليم بلغت 566 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ويوم أمس، سجلت وزارة الصحة العراقية، 67 حالة وفاة و4172 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وبلغ عدد الوفيات الكلي الناجمة عن الإصابة بكورونا في العراق، 9531، ومجموع الإصابات 387121، ومجموع الشفاء الكلي 316371.

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