لجنة الهجرة والمهجرين تصدر بياناً بعد وفاة طفلة نازحة بلدغة أفعى

2020/10/07 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استغرب رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء، صمت الحكومة ومؤسساتها عن حادثة وفاة طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها بعد أن لدغتها أفعى والتي كانت تعيش في مخيم الوند بمحافظة ديالى منذ خمسة سنوات.

وذكر الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة عموما وبكل مؤسساتها للأسف الشديد تتعامل بازدواجية مع ملف النازحين ففي الوقت الذي استنفرت الوزارات والمؤسسات الأمنية والحكومات المحلية وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء كل جهودهم في قضية الطفل بمحافظة كركوك فإنها لم تحرك ساكنا لوفاة هذه الطفلة المسكينة".

وأضاف، أن "الطفلة رويدة التي توفت وهي في سن الورود ولم يحالفها الحظ كملايين الاطفال بدول العالم في النوم على سرير دافئ او سقف يحميها من حرارة الصيف وبرد الشتاء، فإنها تمثل وصمة عار على جميع الحكومات السابقة والحالية والتي لم تعالج هذا الملف الانساني واكتفت بالشعارات والوعود الرنانة والرضوخ لضغوط غربان الطائفية وحقدهم التاريخي".

وتابع الدهلكي، أن "أهالي هذه الطفلة وغيرهم الكثير ينتظرون من الحكومة أن يتحرك ضميرها ولو قليلا وأن تعمل بكل قوة للدفاع عنهم ضد ميليشيات الطائفية الذين عاهدوا بمنع عودة النازحين الذين هربوا من قبضتهم والعمل بعزيمة كبيرة على اعادتهم الى منازلهم رغم انف المعارضين وبنفس حزمها في ملف الدفاع عن البعثات الدبلوماسية، لان هؤلاء عراقيين وكل دول العالم تنظر الى طريقة تعامل الحكومة مع ابناء شعبها"، لافتا الى ان "الحكومة هي المسؤولة والمعنية عن سلامة العراقيين وتوفير العيش الكريم لهم ومن لا خير له مع اهل بيته فلا خير له مع الاخرين".

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