2020/10/07 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن محافظ السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، هفال أبو بكر، الأربعاء، تفشي كورونا في جميع منازل المحافظة، مؤكدا أن فرض حظر التجوال لم يعد مجديًا لاحتواء الفيروس.

وقال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي، إنه “لا يوجد منزل في السليمانية لم تسجل فيه إصابة، وإن وجد فهذا نادر، ونحن في هذه المرحلة بحاجة إلى نشر الوعي بين الناس وتعزيز الخدمات الصحية”.

وأضاف: “نعتقد أن حظر التجوال أو العزل العام في هذه المرحلة الحالية لن تنفعنا بشيء، لأن الوباء قد اجتاح البيوت والمساكن بعد ما كان بالأزقة والطرقات”.

وعزا أبو بكر ارتفاع معدل الوفيات بالمحافظة جراء الجائحة إلى “قدوم المصابين بالفيروس من عدة مناطق بإقليم كردستان، والعراق وحتى من إيران للعلاج في السليمانية”.

من جهته، قال هیرش سید سلیم، نائب مدیر صحة المحافظة خلال المؤتمر الصحفي، إن السليمانية سجلت حتى الآن 16.843 إصابة بكورونا؛ منها 953 وفاة، و 10.489 حالة تعاف.

وأمس الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات إقليم كردستان 51.870 حالة بالفيروس؛ منها 1.877 وفاة، إضافة إلى تعافي 32.746 مريضا.

فيما بلغ إجمالي إصابات كورونا في عموم العراق، الثلاثاء، 387.121؛ منها 9.531 وفاة، و316.371 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة العراقية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريحات خطيرة عن الوضع الوبائي في إحدى محافظات العراق.. والسلطات تكشف مصادر “تفشي كورونا”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريحات خطيرة عن الوضع الوبائي في إحدى محافظات العراق.. والسلطات تكشف مصادر “تفشي كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).