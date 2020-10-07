الوقف السني: عودة صلوات الجمعة في جميع المساجد

2020/10/07 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن ديوان الوقف السني، الاربعاء، عن الموافقة على اقامة صلاة الجمعة في الجوامع كافة اعتبارا من الجمعة القادمة وفق ضوابط.





وحصل "ناس" (7 تشرين الاول 2020)، على وثيقة صادرة من الوقف جاء فيها: "حصلت الموافقة على اقامة صلاة الجمعة في الجوامع كافة اعتبارا من الجمعة القادمة الماصدف (9 تشرين الاول 2020)، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

يكون فتح الجامع قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة

يكون وقت الخطبة (۱۰) دقائق كحد اقصی

تراعى اجراءات السلامة الصحية اثناء القاء الخطبة من ( لبس الكمامات والتعقيم و التباعد بين المصلين).

يغلق الجامع بعد انتهاء الصلاة بـ (5) دقائق.

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