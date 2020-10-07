شرطة كربلاء تطلق حملة لمحاربة الشائعات

2020/10/07 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاربعاء ، عن تنظيم حملة لمحاربة الشائعات بالتعاون مع شعبة الشرطة المجتمعية ، في حين تمكنت شرطة قضاء الهندية من اعتقال شخص متنكر بزي نساء “.وقال مدير العلاقات والإعلام العميد علاء الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) نفذت ” مفارز […]

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