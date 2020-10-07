مصرف الرشيد يوجه فروعه في بغداد والمحافظات بإستئناف الدوام يوم غدا الخميس

2020/10/07 | 14:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه مصرف الرشيد اليوم الاربعاء كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس وفتح فروعه لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف وذكر المكتب الاعلامي ان المصرف باشر برفع الرواتب بدأ من اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٧ “.

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