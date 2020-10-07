تقرير دولي يسلط الضوء على توصيات سياسات التعافي الاقتصادي في العراق

2020/10/07 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد..قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير جديد عن تعافي الاقتصاد العراقي من أزمة كوفيد-19 توصيات تضمنت توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسية، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.يحلل التقرير الذي صدر اليوم بعنوان “أثر كوفيد-19 على الاقتصاد العراقي”، آثار الوباء على الاقتصاد الشمولي، ويقدم عدداً […]

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