المصارف في حالة إنذار.. الرشيد يقطع عطلة يوم غد لإكمال توزيع رواتب الموظفين

2020/10/07 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجه مصرف الرشيد، الاربعاء، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي غداً الخميس، لصرف رواتب الموظفين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف”.

واضاف ان “المصرف باشر ومنذ اليوم الاربعاء برفع الرواتب بعد ان وصل اشعار بذلك من وزارة المالية”.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت، امس الثلاثاء، المباشرة بدفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي.

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