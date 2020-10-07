الوقف السني بالعراق يعلن عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد وفق ضوابط محدده

2020/10/07 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف السني، الأربعاء،

عودة إقامة صلاة الجمعة، اعتبارا من يوم

الجمعة المقبل الموافق في المساجد

التابعة له بكافة المدن العراقية.

وذكرت دائرة المؤسسات الدينية والخيرية

التابعة للوقف في بيان

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