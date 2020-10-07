الرشيد يوجه فروعه بإستئناف الدوام غدا الخميس

2020/10/07 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مصرف الرشيد،الاربعاء، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف “.واضاف ان “المصرف باشر ومنذ اليوم الاربعاء برفع الرواتب بعد ان وصلت اشعار بذلك من وزارة المالية.وكانت وزارة المالية قد اعلنت يوم امس الثلاثاء بدفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي.

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