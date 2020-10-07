2020/10/07 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: تستضيف رئاسة مجموعة العشرين في السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمر مجموعة العشرين للسياحة، بين القطاعين العام والخاص؛ بشأن تسريع التعافي العالمي، وذلك بهدف توثيق التعاون في إيجاد الحلول التي ستدعم القطاع في مرحلة التعافي من الجائحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة العشرين: 120 مليون وظيفة متوقع خسارتها في قطاع السياحة بنهاية 2020) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة العشرين: 120 مليون وظيفة متوقع خسارتها في قطاع السياحة بنهاية 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).