الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع لأول مرة بـ4 أشهر

2020/10/07 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس توقعات المحللين خلال أغسطس/آب الماضي، لأول مرة في 4 أشهر.

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