الرجل الأمني القوي.. من هو ولي عهد الكويت الجديد؟

2020/10/07 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، الأربعاء، أخيه غير الشقيق، مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، ليتولى منصب ولاية العهد.

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