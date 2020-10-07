زمن موناليزا الحزينة: الفصل الحادي عشر/ 2 - دلور ميقري

2020/10/07 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في ظهيرة اليوم التالي، وكان جمعة، يقضي فيه جمّو وقته بالحديقة المنزلية معتيناً بالأزهار، جاءت شقيقته مع ملاءتها السوداء، المكتنفة هيئتها.



على الأغلب، أنّ فَدو تركها مع امرأته وخرجَ، فآثرت الهربَ كيلا تبقى تحت أنظار زوجته، الكامدة والكئيبة.



لكنّ النهارَ كان جميلاً وحارّاً، دفعَ امرأة جمّو للجلوس في الإيوان.



رأتها تقشّر البطاطس، لأجل طبخة الغداء.



لم يكن من شيمة رابعة، مدّ اليد لمعاونة أيّ كان مذ مغا ......





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