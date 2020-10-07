2020/10/07 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا نُشرت هذه المقالة في جريدة «لانتي كابيتاليست» (المناهض للرأسمالية) ، الجريدة الأسبوعية للحزب الجديد المناهض للرأسمالية، وهي بتوقيع مشترك من بيير روسيه ودومينك لوروجتختبئ تحولات عميقة خلف الاستمرارية اللفظية للسلطة في الصين (المسماة بالصين الشعبية)، متجسدة بالحزب الشيوعي الصيني.



أضحت قيادة الحزب اليوم تحت هيمنة أصحاب ثروات هائلة، وتفجرت اللامساواة الاجتماعية في بلد أصبح قوة رأسمالية كبيرة.< ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين دولة أورولية - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين دولة أورولية - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).