مفاعيل اقتصاد السوق الوحشي في الحقل العلمي - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/07 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: وددت أن أسألك عن رأيك بصدد تغييب الأهداف الاجتماعية من جل منظومات الإنتاج والبحث العلمي على المستوى الكوني، وانعدامها شبه المطلق في نسق اقتصاد السوق الوحشي المعولم؟ مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المنهجية هناك ترابط عضوي تفاعلي بين كل أنشطة البشر تحكمه بشكل جمعي شروط التفاعل الاجتماعي بين البشر التي لا بد أن ينتج ع ......





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