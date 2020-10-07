2020/10/07 | 15:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الاربعاء، استنفار كامل اسطول الوزارة مع بلوغ ساعات الذروة لعملية التفويج العكسي لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تستنفر اسطول الوزارة مع ساعات ذروة عملية التفويج العكسي لزائري الاربعين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تستنفر اسطول الوزارة مع ساعات ذروة عملية التفويج العكسي لزائري الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).