أخلفت كل وعودها.. محترف سوري يفتح النار على إدارة نادي النجف

2020/10/07 | 15:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} أبدى المحترف السوري شادي الحموي، استيائه من المعاملة السيئة من ناديه النجف .

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