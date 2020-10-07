3 مؤسسات حكومية وامنية تمثل 54% من معدل الراتب الشهري البالغ 3.3 تريليون

2020/10/07 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، ان معدل رواتب القطاع العام لغاية شهر تموز الماضي، بلغت 3.3 تريليون دينار شهرياً، مشيراً الى ان وزارة الداخلية لها الحصة الاكبر بهذه الرواتب بنسبة بلغت 28%.

وقال العبيدي في تصريحات صحافية، ان معدل رواتب القطاع العام الشهرية لغاية تموز 2020، بلغت 3.3 تريليون دينار شهريا وتمثل رواتب الموظفين على الملاك الدائم والغير منتمين للشركات او المديريات ذات التمويل الذاتي.

واضاف ان وزارة الداخلية احتلت الحصة الاكبر بنسبة بلغت 28% من مجمل الرواتب بمعدل شهري بلغ 934 مليار دينار تليها وزارة الدفاع بنسبة 16% بمعدل رواتب شهري بلغ 556 مليار دينار، مبيناً ان مجلس الوزراء وجميع الهيئات المنظوية تحت ادارة المجلس فبلغت نسبة رواتبهم 10% من مجمل الرواتب بمعدل شهري بلغ 316 مليار دينار.

وبذلك تمثل الجهات الثلاثة اعلاه ما نسبته 54% من مجمل الرواتب الحكومية وبمعدل شهري يبلغ 1.8 ترليون دينار.

وافاد العبيدي ان المحافظات التي احتلت نسب عالية بالرواتب كانت: محافظة بغداد بنسبة 6.5% بمعدل رواتب شهري يبلغ 218 مليار دينار، اقليم كردستان بنسبة 6.34% بمعدل رواتب شهري 213 مليار دينار.

اما بخصوص الوزارات اشار العبيدي الى ان وزارة التعليم العالي، جاءت بنسبة 5.16% بمعدل راتب شهري بلغ 172 مليار دينار، وزارة التربية بنسبة 4.15% بمعدل راتب شهري 138 مليار دينار، وزارة الصحة بنسبة 2.44% بمعدل راتب شهري 81.5 مليار دينار.

وبذلك تمثل مجموع هذه الوزارات والمحافظات المذكورة اعلاه ما نسبته 79% من مجمل رواتب الملاك الدائم وبمعدل شهري يبلغ 2.6 ترليون دينار.

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