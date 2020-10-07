بالوثيقة.. ديوان الوقف السني يعلن عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد

2020/10/07 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعادة فتح المساجد

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن ديوان الوقف السني، الأربعاء، عودة إقامة صلاة الجمعة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة في المساجد التابعة له بكافة مدن البلاد.

ونشرت دائرة المؤسسات الدينية والخيرية وثيقة، اليوم، 7 تشرين الأول 2020، أكدت فيها انها "حصلت الموافقة على إعادة صلاة الجمعة في المساجد التابعة لديوان الوقف السني كافة، وذلك بعد حصول الديوان على الموافقة من الجهات المعنية مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا."

وشددت الوثيقة على مجموعة من التعليمات وهي:

- أن يكون فتح المساجد قبيل الصلاة بنصف ساعة.

- يكون وقت الخطبة (10) دقائق كحد أقصى.

- مراعاة إجراءات السلامة الصحية أثناء الخطبة من (لبس الكمامة، والتعقيم، والتباعد بين المصلين).

- يغلق الجامع بعد انتهاء الصلاة بـ(5) دقائق.

ر.إ

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