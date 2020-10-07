مصرف الرشيد يوجه فروعه باستئناف الدوام غدا لتوزيع الرواتب

2020/10/07 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

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توزيع الرواتب

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه مصرف الرشيد، الاربعاء، كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس وفتح فروعه لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف.





وذكر إعلام المصرف في بيان، اليوم، 7 تشرين الأول 2020، أن "المصرف وجه كافة موظفي فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وفتح فروعه لدفع رواتب الدوائر الحكومية والتي وصل تمويلها للمصرف".

وأشار إلى أن "المصرف باشر برفع الرواتب بدءا من اليوم الاربعاء الموافق 7 تشرين الأول 2020".

ر.إ

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