2020/10/07 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي، اليوم الاربعاء، عن تعزيز صفوف فريق النادي الذي يستعد للدخول في منافسات الدوري التأهيلي بتعاقدات الجديدة، مشيرةً الى ضم مجموعة من الوجوه الشابة والمميزة والتي من المؤمل ان يكون لها مستقبلاً واعداً.وقال نائب رئيس الهيئة عبد الامير هويدي في تصريح، صحفي: إن “الإدارة تواصل عملها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي كربلاء يعزز صفوفه عن طريق تعاقدات جديدة المركز الخبري الوطني.

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