2020/10/07 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – استنادا لتوجيهات وزارة الداخلية بمتابعة عصابات الجريمة المنظمة، ونزع السلاح، وفرض القانون في محافظة ميسان، تمكنت قوة مشتركة من وزارة الداخلية بعد ورود معلومات استخباراتية من ضبط مواد مخدرة في منطقة الفكة الحدودية بقضاء المشرح في المحافظة .حيث ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع بالتعاون مع قوة من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة امنية مشتركة تضبط 20 كيلو غراما من المواد المخدرة بميسان المركز الخبري الوطني.

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