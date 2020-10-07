أمير الكويت يختار رجل المهام الصعبة ليكون (ولي العهد الجديد)

2020/10/07 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اختار امير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.وجاء في بيان مقتضب نشر عبر وكالة الانباء الرسمية : صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح […]

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