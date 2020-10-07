الجيش ينتشر في إحدى المناطق الساخنة بديالى


الجيش ينتشر في إحدى المناطق الساخنة بديالى
2020/10/07 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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