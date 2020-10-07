وزير الدفاع ورئيس شبكة الإعلام يبحثان التعاون الثنائي

2020/10/07 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

بحث وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، مع رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، التعاون الثنائي.

وذكر بيانٌ لوزارة الدفاع، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عناد التقى رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وتباحث الجانبان السبل الكفيلة بتطوير ودعم التعاون الإعلامي بين وزارة الدفاع وشبكة الإعلام ، ونَقْلِ الصورةِ الحقيقيَّةِ عن بطولاتِ جيشنا العراقي".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا أيضًا نَقْلَ عملياتِ القضاءِ على ما تبقى من الفلولِ الإرهابيةِ، فضلًا عن الأنشطة الإنسانية والعسكرية الأخرى لتشكيلات الجيش".

وأشاد وزير الدفاع "بدور شبكة الإعلام العراقي في تسليط الضوء على أنشطة الجيش العراقي الأمنيّة والتدريبيّة والإنسانيّة".

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