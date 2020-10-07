رابط جديد ’مُجرب’: نتائج السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 - 2020

2020/10/07 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة التربية، الاربعاء، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي (العلمي ، الأدبي)، للعام الدراسي 2019 - 2020.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، ان "رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي) ، للعام الدراسي 2019 - 2020، كالتالي:

رابط جديد مجرّب لجميع المحافظات..



إضغط هنا

- رابط نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع المحافظات: اضغط هنا

- رابط نتائج الفرع العلمي (الإحيائي) لجميع المحافظات: اضغط هنا

- رابط نتائج الفرع الأدبي لجميع المحافظات: اضغط هنا

ملاحظة: "تتأخر بعض روابط النتائج في التحميل بسبب الزخم..



كرر المحاولة"

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