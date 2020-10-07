باحثون عن استهداف البعثات: إيران تحاول جر أميركا إلى معركة داخل العراق

2020/10/07 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

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وفي إشارة الى الهجمات التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية في العراق، أكد مراقبون متابعون للشأن العراقي أن إيران تحاول جر الولايات المتحدة الأميركية إلى معركة داخل الأراضي العراقية..

وكشف باحثون سياسيون عن تغيرات تجري داخل هيكلية وقادة الحشد الشعبي، باعتبارها ضرورة أمنية وجزء من المصلحة الوطنية والرؤيا المستقبلية التي يسعى لها القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وذلك عبر تغير بعض المناصب التي قد تكون لا تقوم بأداء واجبها على نحو الكامل.

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