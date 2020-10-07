فوز فرنسية وامريكية بجائزة نوبل للكيمياء

2020/10/07 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، بالمناصفة بين العالمة الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وذلك بعد قيامهما بدراسة تطوير طرق تحرير الجينات.

وجاء هذا الإعلان بعد قرار الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم التي قالت في بيان اليوم الاربعاء، إن "إسهامات العالمتين مكنت الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية".

وأضافت اللجنة قائلة إن "للتكنولوجيا التي طورتاها تأثير ثوري على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".

PUKmedia وكالات‌

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