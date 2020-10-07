تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2020/10/07 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غربي كوردستان.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنّ حالتا الوفاة هما لرجل وامرأة من بلدة تل تمر.

وأشارت إلى أنّ الحالات الجديدة تتوزع على الشكل التالي (22 حالة في الرقة، 14 حالة في كوباني، 6 حالات في منبج، حالتان في الطبقة، حالتان في قامشلو، وحالتان في الدرباسية)”.

واضافت الهيئة، أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء جديدة من الفيروس المستجد”.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في غربي كوردستان إلى 2046 حالة منها شفاء 516 حالة، ووفاة 73 شخصاً.

PUKmedia هيئة الصحة في الادارة الذاتية‌

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