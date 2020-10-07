الاستخبارات تعلن القبض على 'المفتي الشرعي' لداعش في كركوك

2020/10/07 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال مطلوبين

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، اعتقال ما يسمى بـ " مفتي داعش الشرعي" في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 7 تشرين الأول 2020، انه "بعد ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لتنظيم داعش".

وأضاف البيان الى ان "المتهم كان يعمل كمفتي شرعي لما يسمى ولاية كركوك / ناحية الرشاد، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقام بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وبعدها نصب بماجاء أعلاه كما بين انه من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة وابن عمه ضمن صفوف عصابات داعش وان شقيقته هي زوجة أحد أمراء داعش في ولاية كركوك".

وأشار الى ان "المتهم تم تدوين أقواله وتمت احالته الى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزائه العادل".

ر.إ

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