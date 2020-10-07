الاتصالات توضح بشأن حل مشكلة ضعف شبكة الانترنت في العراق

2020/10/07 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطوط انترنت

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، العمل على معالجة مشكلة ضعف شبكة الانترنت من خلال التحول من خدمات WiFi الى الانترنت الضوئي، مؤكدة قرب إحالة مشروع القرض الياباني إلى الجهة المشغلة.

وقال مدير عام دائرة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم، 7 تشرين الأول 2020، إن "وزارتنا تعمل حاليا للحل الأمثل لمعالجة مشكلة الانترنت، من خلال التحول من خدمات WiFi (خدمة الأبراج)، إلى الانترنت الضوئي (شعيرة ضوئية)، إلى كل منزل"، مبينا أن "الاعتماد على الانترنت الضوئي سيحسن من جودة الشبكة العنكبوتية".

وفيما يتعلق بالقرض الياباني أوضح الأسدي، أنه "تم غلق موعد الدعوات لإحالة مشروع القرض الياباني، وسيحال إلى الجهة المشغلة خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى أن "هذا المشروع سيوصل 150 ألف خط في بغداد حصرا، وسيكون نواةً للعاصمة ولباقي المحافظات، من أجل إعادة الهاتف الأرضي بحلة وتقنية جديدتين، وستكون أسعاره أقل من باقي خدمات الاتصالات".

وعن نتائج عمليات الصدمة أكد الأسدي، أن"عمليات الصدمة أتت بثمارها، من خلال زيادة السعات التي تمر عبر شبكة وزارة الاتصالات، ومن ثم ستزيد الإيرادات المالية بشكل نسبي، مما سيدفع الوزارة إلى تقديم عرض تشجيعي مشروط إلى شركات القطاع الخاص المجهزة لخدمة الانترنت".

وبين أن "هذا العرض سيقلل من أجور استخدام البنى التحتية بمقدار مليون دينار لكل STM1، وهذا التخفيض تقريبا نسبته ‎%‎20 من السعر الأصلي، لكن بشرط تحويل هذا المبلغ لدى شركات القطاع الخاص ISV إلى زيادة السعات وأحالتها إلى مستخدمي الشبكة مجانا، أي العمل على زيادة السعات بدون أن ترافقها زيادة في الأسعار، وهذا كان شرطنا وبشكل تجريبي لمدة 45 يوماً".

وعن عملية ردع الشركات المتلكئة بين أن"دور وزارة الاتصالات هو تهيئة البنى التحتية لمستخدمي الشبكة من القطاع الخاص، أي الذين يزودون المتلقي النهائي بالانترنت"، مبينا ان "الوزارة تنتظر تقارير دقيقه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات المعنية بمراقبة جودة الخدمة، ليتسنى بعدها تقييم هذه التجربة، وردع الشركات المتلكئة، من خلال تقليل نسب عقودها أو غيرها من الشروط التي وضعناها".

ر.إ

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