الاعرجي : سوف نتبع الأساليب المتطورة والمهنية في حماية السجون

2020/10/07 | 15:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – بحث مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي مع وزير العدل سالار عبد الستار محمد، حماية السجون وتعزيزها أمنياً.وذكر بيان عن مكتب الاعرجي ان الأخير “التقى وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد وبحث معه حماية السجون وتعزيزها أمنياً، والتنسيق المشترك فيما بين القوات الأمنية المكلّفة بحماية السجون، وتوحيدها حسب كلّ قاطع مسؤول […]

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