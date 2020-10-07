نجم وطني السلة يطالب بمباراة اعتزالية لعراب اللعبة في العراق

2020/10/07 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

طالب نجم نادي الشرطة والمنتخب الوطني لكرة السلة محمد صلاح، بإقامة مباراة اعتزالية لـ “عراب كرة السلة العراقية” قتيبة عبد الله.

وقال صلاح لـ /المعلومة/ إن “اللاعب قتيبة عبد الله يعد من اهم رموز كرة السلة العراقية وبإعلان اعتزاله اليوم يكون العراق قد خسر لاعباً كبيراً على أرضية الملعب”.

وأوضح أن “عبد الله رمز مهم للعبة لذلك نطالب اتحاد السلة بإقامة مباراة اعتزالية للاعب تكريماً لجهوده وخدماته التي قدمها للمنتخب العراقي والأندية العراقية”.

ومن المقرر ان يتجه عبد الله الى التدريب بعد إعلانه الاعتزال اليوم.



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