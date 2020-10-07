وزير العمل يعلن شمول ألفَي اسرة نازحة بشبكة الحماية الاجتماعية

2020/10/07 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، شمول ألفَي اسرة من النازحين بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاربعاء، ان "الوزير عادل الركابي استقبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق وجرى خلال اللقاء مناقشة توسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجال دعم النازحين وتقديم المساعدة لهم".

واضاف البيان الى ان "الجانبين ناقشا امكانية تشكيل فريق عمل مشترك لشمول عدد من الاسر الفقيرة في مخيمات النازحين وخاصة الارامل والايتام بالاعانة الاجتماعية وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً لعودتهن طوعاً الى مناطقهن".

ودعا الى "التنسيق مع باقي الوزارات الاخرى والمنظمات الدولية والمحلية الفاعلة وبعض شركات الهاتف النقال لدعم ومساندة جهود وزارة الهجرة من اجل تقديم فضلى الخدمات للنازحين".

واكد على "اهمية التنسيق والتواصل مع دائرة العمل والتدريب المهني لبحث امكانية تخصيص جزء من مبالغ القروض للاجئين في المخيمات".

من جانبها اشادت وزيرة الهجرة "بجهود الوزارة في الاهتمام بالفئات الفقيرة والمتضررة في المجتمع من ضمنها فئة النازحين".

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