2020/10/07 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول، الاربعاء، الحكومة الى انهاء ملف فساد المنافذ الحدودية عبر منحها لشركات عالمية رصينة، مبينا ان العراق سيجني عشرات المليارات سنويا.وقال مدلول في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , ان “أي شركة عالمية في حال استثمرت المنافذ ستزيد الاموال عشرة اضعاف وسنجي عشرات المليارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون : يجب انهاء فساد المنافذ الحدودية والعراق سيجني عشرات المليارات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون : يجب انهاء فساد المنافذ الحدودية والعراق سيجني عشرات المليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).