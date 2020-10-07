روابط رسمية: نتائج السادس الإعدادي للعام الدراسي 2019 - 2020

2020/10/07 | 15:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية نتائج السادس الإعدادي بكافة فروعه (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي (العلمي، الأدبي)، للعام الدراسي 2019 - 2020.

ونشرت الوزارة في بيان، 7 تشرين الأول/أكتوبر، روابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي (العلمي، الدبي)، للعام الدراسي 2019 - 2020، كما يلي:

وقالت الوزارة، أن نسب نجاح الفرع العلمي التطبيقي بلغت (‌‎%‎81‎)، فيما بلغت (‎%‎74) للفرع العلمي الاحيائي و(‎%‎77) للفرع الأدبي.

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