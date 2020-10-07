روابط رسمية: نتائج السادس الإعدادي للعام الدراسي 2019 - 2020

الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي (العلمي، الأدبي)، للعام الدراسي 2019 - 2020.
ونشرت الوزارة في بيان، 7 تشرين الأول/أكتوبر، روابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي (العلمي، الدبي)، للعام الدراسي 2019 - 2020، كما يلي:
وقالت الوزارة، أن نسب نجاح الفرع العلمي التطبيقي بلغت (%81)، فيما بلغت (%74) للفرع العلمي الاحيائي و(%77) للفرع الأدبي.
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