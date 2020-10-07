برميل أوبك يتجاوز الـ 40 دولاراً مجدداً

2020/10/07 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز سعر خام منظمة أوبك في تعاملات الثلاثاء حاجز الـ40 دولاراً من جديد، مسجلاً 40.33 دولاراً للبرميل، حسب ما أعلنت المنظمة النفطية من مقرها في فيينا اليوم الأربعاء.

وزاد سعر سلة أوبك، التي تضم 13 نوعاً من الخامات، يوم الثلاثاء بـ 1.26 دولار مقارنة مع تعاملات اليوم السابق.

وتجاوز سعر خام أوبك في 1 يوليو (تموز) الماضي حاجز الـ40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 4 أشهر، لكنه تراجع عنه لأول مرة في 9 سبتمبر (أيلول) قبل أن يعود إلى الارتفاع مرة أخرى.

وانخفض سعر برميل أوبك مرة أخرى دون 40 دولاراً يوم الخميس الماضي.

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